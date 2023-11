Wie stabil ist Shenzhen Expressway wirklich?

Der Aktienkurs von Shenzhen Expressway hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shenzhen Expressway damit 11,8 Prozent über dem Durchschnitt (-0,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 15,17 Prozent. Shenzhen Expressway liegt aktuell 3,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Shenzhen Expressway beträgt 59,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shenzhen Expressway von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen zeigen, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ist Shenzhen Expressway im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (8,12 %) mit einer Dividende von 8,02 % nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,09 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.