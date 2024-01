Wie stabil ist Shanxi Xishan Coal, Electricity Power wirklich?

Der Aktienkurs von Shanxi Coking Coal Energy verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energiesektor eine Rendite von -3,28 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 6,21 Prozent, wobei Shanxi Coking Coal Energy mit 9,49 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich Shanxi Coking Coal Energy aktuell mit 13,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Mit einem Wert von 4,63 Prozent für die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Differenz von +9,18 Prozent zur Aktie von Shanxi Coking Coal Energy. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanxi Coking Coal Energy-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Shanxi Coking Coal Energy. Es gab acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Shanxi Coking Coal Energy eine "Neutral"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf positive Signale hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Shanxi Coking Coal Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.