Wie stabil ist Shanghai Sheng Jian Environment Technology wirklich?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Shanghai Sheng Jian Environment derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,6 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (27,12 CNH) um -16,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 26,05 CNH, was einer Abweichung von +4,11 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 2,19 Grundlage für die Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 39,73, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, doch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Shanghai Sheng Jian Environment. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.