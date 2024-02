Wie stabil ist Shanghai Kehua Bio Engineering wirklich?

Die Shanghai Kehua Bio-Engineering-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,24 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,72 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Shanghai Kehua Bio-engineering insgesamt sehr positiv. Positive Themen standen in den Gesprächen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie beträgt 67, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 79,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -26,32 Prozent beim Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie aufgrund der Dividendenrendite und der Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung, während der RSI und die technische Analyse zu einer negativen Bewertung führen.