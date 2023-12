Wie stabil ist Shandong Pharmaceutical Glass wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Shandong Pharmaceutical Glass wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 51,22 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 59,71 keine Über- oder Unterbewertung. Insgesamt erhalten wir also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Pharmaceutical Glass-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,46 CNH. Der letzte Schlusskurs von 25,43 CNH weicht somit um -3,89 Prozent ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 26,86 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,32 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich für die kurzfristige Analysebasis ein anderes Rating, welches als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, wird durch die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet gemessen. Bei Shandong Pharmaceutical Glass zeigt die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und erzeugt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Langfristig betrachtet ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt in den letzten Tagen eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Shandong Pharmaceutical Glass. Mit insgesamt neun positiven und vier negativen Tagen, sowie hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen, erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Shandong Pharmaceutical Glass aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eine neutrale bis positive Einschätzung erhält.