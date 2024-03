Wie stabil ist Schneider Electric wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Schneider Electric positiv, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 1 liegt, was einer positiven Differenz von +1,54 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Anleger äußern sich in den sozialen Medien überwiegend positiv zu Schneider Electric. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher eine "Gut"-Einstufung, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen.

In fundamentalen Kriterien wird Schneider Electric als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29 im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt.

Jedoch wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Schneider Electric festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Insgesamt wird Schneider Electric daher für die Anleger-Stimmung mit "Gut" und für das Sentiment und den Buzz mit "Schlecht" bewertet.