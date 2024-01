Wie stabil ist Rock Tech Lithium wirklich?

Die technische Analyse der Rock Tech Lithium zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,87 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,35 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -27,81 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,28 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +5,47 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Rock Tech Lithium gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Rock Tech Lithium unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Rock Tech Lithium mit einer Rendite von -43,75 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um mehr als 33 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,54 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Rock Tech Lithium mit 33,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rock Tech Lithium als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,64, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 43,88, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.