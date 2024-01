Vedan Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Vedan-Aktie zeigt in verschiedenen Bereichen eine solide Performance. In Bezug auf die Dividende liegt Vedan mit einer Ausschüttung von 4,22 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,66 % für Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 0,56 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Vedan liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 20, was für eine 25-tägige Betrachtung eine gute Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Vedan mit einer Rendite von -15 % unter der durchschnittlichen Jahresperformance von -13,31 % in der Nahrungsmittelbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,45 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,485 HKD liegt, was eine Abweichung von +7,78 % ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,46 HKD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,43 % darstellt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt präsentiert sich Vedan in den verschiedenen Bereichen solide, was zu einem positiven Gesamtrating führt.