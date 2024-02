Wie stabil ist Reckitt Benckiser wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Das Stimmungsbild und die Diskussionsaktivität im Internet sind wichtige Maßstäbe für die Einschätzung von Aktien. Wir haben daher die Aktie von Reckitt Benckiser anhand dieser Faktoren analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Reckitt Benckiser blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Somit erhält die Aktie von Reckitt Benckiser bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Reckitt Benckiser derzeit bei 5818,68 GBP. Der Aktienkurs selbst lag bei 5670 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich hingegen ein "+3,58 Prozent"-Signal, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser mit 17,49 unter dem Branchendurchschnitt von 44,04. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 3,26 % ein Mehrertrag von 0,35 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens lautet daher "Neutral".