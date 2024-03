Wie stabil ist Rand Capital wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Rand Capital liegt bei 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,64 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 13,4 USD für die Rand Capital-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,88 USD, was einem Unterschied von +3,58 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (13,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,74 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rand Capital-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also weichen Faktoren, zeigte sich in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Rand Capital-Aktie insgesamt negativ sind. Die häufigen negativen Meinungen und Themen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ergibt sich somit eine angemessene Bewertung der Aktie von Rand Capital als "Schlecht" basierend auf der Anlegerstimmung.