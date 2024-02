Wie stabil ist Rakuten Group wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Die Stimmung unter den Anlegern ist positiv, wenn es um die Aktie von Rakuten geht. In den letzten zwei Wochen gab es an acht Tagen vor allem positive Diskussionen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Rakuten-Aktie zeigt einen neutralen Wert. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 69,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Rakuten-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rakuten-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 550,18 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 617,5 JPY liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 580,73 JPY ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt wird die Rakuten-Aktie auf Basis der aktuellen Stimmung der Anleger und der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.