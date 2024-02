Wie stabil ist Radian wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Der Aktienkurs von Radian wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als schlecht bewertet. Die Rendite von 57,37 Prozent liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 151365 Prozent. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche mit einer Rendite von 406787,33 Prozent liegt Radian mit 406729,96 Prozent deutlich darunter.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine positive Stimmung und Einschätzungen zu Radian. In den letzten Wochen haben die positiven Meinungen überwogen, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt.

Die Analysten geben eine neutrale Einschätzung für Radian ab. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was einer geringfügigen Kurssteigerung von 0,18 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Radian insgesamt als neutral bewertet. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen kaum Veränderungen auf.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Radian in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird und insgesamt als neutral eingestuft wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Radian-Analyse vom 15.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Radian jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Radian-Analyse.

Radian: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...