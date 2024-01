Wie stabil ist Raccoon wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Meinung der Anleger über eine Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Raccoon ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch gab es keine starken positiven oder negativen Themen rund um Raccoon in den letzten Tagen. Aufgrund dieser Neutralität wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse steht die Raccoon-Aktie derzeit bei 649 JPY und liegt damit 6,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -11,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Raccoon-Aktie liegt bei 19, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 54,46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Raccoon.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert. Daher erhält die Raccoon-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.