Wie stabil ist Quectel Wireless Solutions Co wirklich?

Die technische Analyse der Quectel Wireless ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 49,61 CNH, was einer Abweichung von -14,84 Prozent vom Aktienkurs (42,25 CNH) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 41,11 CNH, was einer Abweichung von +2,77 Prozent vom Aktienkurs entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Quectel Wireless in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell im neutralen Bereich der Anlegeraufmerksamkeit liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um Quectel Wireless hin, wodurch das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quectel Wireless liegt bei 57,73 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 37,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".