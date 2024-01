Wie stabil ist Qingdao Tgood Electric wirklich?

Die Anlegerstimmung bei Qingdao Tgood Electric in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Der Aktienkurs von Qingdao Tgood Electric verzeichnete im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 15,77 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,44 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Qingdao Tgood Electric mit 14,33 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qingdao Tgood Electric-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wird die Aktie auf längere Sicht weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine neutrale Anlegerstimmung und eine positive Entwicklung des Aktienkurses von Qingdao Tgood Electric.