Wie stabil ist Pure Cycle wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pure Cycle-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 51,85 und der RSI25 liegt bei 48,84, was beide zu einer Neutral-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pure Cycle beträgt 34, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Wasserversorgung" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pure Cycle im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,79 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um Pure Cycle auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren ist neutral. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Pure Cycle-Aktie gemäß des Relative Strength Index und der fundamentalen sowie weichen Faktoren insgesamt als neutral eingestuft wird.