Wie stabil ist Planet wirklich?

Die Planet -Japan-Aktie wird laut technischer Analyse derzeit als "Neutral" eingestuft. Ein Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1245,44 JPY mit dem aktuellen Kurs von 1223 JPY ergibt eine Abweichung von -1,8 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1220,14 JPY liegt nahe am aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von +0,23 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Planet -Japan liegt aktuell bei 22,73 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,17, was bedeutet, dass Planet -Japan hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich für dieses Segment ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien wurde als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, daher wird auch hier das Gesamtergebnis als "Neutral" eingestuft.