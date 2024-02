Wie stabil ist PiezoMotor Uppsala AB wirklich?

Die technische Analyse der Acuvi-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,84 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,44 SEK weicht somit um -31,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 7,8 SEK, was einer Abweichung von -4,62 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Acuvi-Aktie liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Acuvi-Aktie.