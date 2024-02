Wie stabil ist Pegasuswing Machine Mfg wirklich?

In den letzten Wochen gab es bei der Aktie von Pegasus keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien. Sowohl das Sentiment als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pegasus liegt bei 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 56 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher im Hinblick auf den RSI ebenfalls als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment bezüglich Pegasus war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Pegasus-Aktie bei 537,6 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 444 JPY, was einem Unterschied von -17,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Pegasus somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl im Hinblick auf das Anleger-Sentiment als auch bezüglich der technischen Analyse.