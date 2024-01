Wie stabil ist Park Ohio wirklich?

Die technische Analyse von Park-ohio-Aktien zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 19,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,38 USD liegt, was einer Differenz von +32,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 24,41 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses von +3,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Park-ohio-Aktie zeigt bei einem Niveau von 81,93 ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 37,91 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass Park-ohio in den letzten 12 Monaten eine Performance von 88,38 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -2223,04 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Park-ohio mit -1295,44 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Park-ohio-Aktien durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Park-ohio-Aktien.