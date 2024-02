Wie stabil ist Overseas Shipholding wirklich?

Die Aktie von Overseas Shipping weist eine Dividendenrendite von 4,7 Prozent auf, was 20,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist dies als unrentables Investment zu bewerten und erhält von der Redaktion dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie momentan mit einem Relative Strength Index (RSI) von 20,69 als überverkauft gilt, was als gutes Signal zu bewerten ist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Overseas Shipping eingestellt waren. Allerdings gab es auch hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche niedrig ist und die technische Analyse ein überverkauftes Signal liefert. Die Stimmung der Anleger ist uneinheitlich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.