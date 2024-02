Wie stabil ist Olympic Steel wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Olympic Steel liegt bei 38,05, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 38,92, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse gilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator. Olympic Steel weist ein KGV von 18,54 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 77,44. Daher wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Olympic Steel eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "neutralen" und langfristig "schlechten" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Olympic Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,25 Prozent erzielt, was jedoch 757,77 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 797,02 Prozent, womit Olympic Steel aktuell 757,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.