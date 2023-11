Wie stabil ist Odyssey Gold wirklich?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Odyssey Gold ist in den letzten zwei Wochen besonders negativ. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer einen negativen Trend, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen das Interesse der Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Odyssey Gold liegt bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 61,54. Somit erhält Odyssey Gold in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den aktuellen Kurs liegt Odyssey Gold mit 0,022 AUD 26,67 Prozent unter dem GD200, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 einen Kurs von 0,02 AUD, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Odyssey Gold-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Odyssey Gold führt.