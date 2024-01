Wie stabil ist Nvidia wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Nvidia wurden in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen geäußert. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Aspekten von Nvidia befasst, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Stimmung bei den Anlegern führt.

Die Einschätzungen der Analysten für Nvidia zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 24 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Empfehlung führt. Allerdings ergibt die Analyse von Berichten aus jüngster Zeit ein neutrales Rating, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 435,71 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -11,25 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält die Nvidia-Aktie daher eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nvidia-Aktie derzeit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch liegt der Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet zeigen, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Nvidia die Bewertung insgesamt neutral beeinflussen. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung der langfristigen Stimmungslage bezüglich der Aktie von Nvidia.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung für die Aktie von Nvidia basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse.

