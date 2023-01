Wie stabil ist Northwest Natural wirklich?

Northwest Natural weist am 24.01.2023, 05:12 Uhr einen Kurs von 48.76 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gasversorgungsunternehmen" geführt.

Unsere Analysten haben Northwest Natural nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Northwest Natural erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche sind im Durchschnitt um 7,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,41 Prozent im Branchenvergleich für Northwest Natural bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,82 Prozent im letzten Jahr. Northwest Natural lag 2,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Northwest Natural von 48,76 USD ist mit -1,79 Prozent Entfernung vom GD200 (49,65 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 48,07 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,44 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Northwest Natural-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Northwest Natural ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Northwest Natural-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,21, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,46, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

