Wie stabil ist Noril'skiy nikel' GMK OAO wirklich?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Mmc Norilsk Nickel Pjsc ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervor, die daraufhin ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Einschätzung für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Mmc Norilsk Nickel Pjsc derzeit bei 15998,74 RUB liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 16172 RUB aus dem Handel, was einem Abstand von +1,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17082,72 RUB, was einer Differenz von -5,33 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Neutral" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Mmc Norilsk Nickel Pjsc im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,95 Prozent erzielt, was 18,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0 Prozent, wobei Mmc Norilsk Nickel Pjsc aktuell 18,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Mmc Norilsk Nickel Pjsc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.