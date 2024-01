Wie stabil ist Nike wirklich?

Die technische Analyse von Nike gibt Hinweise darauf, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der aktuelle Schlusskurs von 104,04 USD unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, weist Nike mit einer Rendite von 1,37 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent auf. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Nike derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Für den 25-Tage-RSI erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den letzten Wochen insgesamt eher negative Meinungen vorherrschten. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus ergaben sich sieben Handelssignale, von denen sieben positiv und keines negativ war. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Nike-Aktie, die insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.