Wie stabil ist Nexien BioPharma wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert von Nexien Biopharma liegt bei 63,89, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 51,46, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für Nexien Biopharma.

In Bezug auf die Dividende weist Nexien Biopharma derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,7% (im Bereich "Arzneimittel") liegt. Die Differenz von 2,7 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt ebenfalls eine weniger positive Entwicklung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,02 USD liegt, was einer Abweichung von -33,33% entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für Nexien Biopharma.

Die Anleger-Stimmung bei Nexien Biopharma ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die verschiedenen Bewertungsfaktoren zu einem Gesamtbild von "Neutral" für Nexien Biopharma führen.