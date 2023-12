Wie stabil ist Newcap Holding A/S wirklich?

Die Newcap A- Aktie zeigt laut der Dividendenrendite eine unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Newcap A- Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unterdurchschnittlich abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,2 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 0,16 DKK liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,17 DKK wird vom letzten Schlusskurs (0,16 DKK) um -5,88 Prozent unterschritten. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Newcap A- Aktie liegt bei 61,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Newcap A- Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 53,64 Prozent erzielt hat, was mehr als 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 7,64 Prozent, was die sehr gute Entwicklung der Newcap A- Aktie unterstreicht und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.