Wie stabil ist Netflix wirklich?

Die Stimmung und der Buzz um die Netflix-Aktie haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verändert. Während die Diskussionen über das Unternehmen zugenommen haben und es verstärkt Aufmerksamkeit von Anlegern erfährt, hat sich die Stimmungslage der Anleger eingetrübt. Dies führt insgesamt zu einer negativen Bewertung des Sentiments.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 396 USD, während der letzte Schlusskurs bei 472,06 USD liegt, was einem Unterschied von +19,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (431,72 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,34 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Daten erhält die Netflix-Aktie eine positive Bewertung in der charttechnischen Analyse.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI7 liegt bei 22,24 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutralere Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen ebenfalls überwiegend Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Netflix-Aktie, mit positiven Aspekten in der technischen Analyse und dem RSI, aber einer insgesamt negativen Stimmung und Anleger-Sentiment.