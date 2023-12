Wie stabil ist Neste wirklich?

Die finnische Ölgesellschaft Neste hat eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent, was 0,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Neste-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Neste haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weder starke positive noch negative Ausschläge wurden in der Internet-Kommunikation gemessen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Neste bei 36,79 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 34,69 EUR notiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 32,52 EUR, was die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Neste-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,11 Prozent erzielt, was dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.