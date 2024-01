Wie stabil ist Myers Industries wirklich?

Die Dividendenrendite von Myers Industries beträgt derzeit 3,15 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Myers Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,48 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um 53,72 Prozent, was zu einer Underperformance von -63,2 Prozent für Myers Industries führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Myers Industries mit 63,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Myers Industries bei 18,87 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 19,55 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,87 USD, was einem Abstand von +9,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Myers Industries liegt der RSI7 bei 69,81 Punkten und der RSI25 bei 31,1 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Myers Industries somit ein "Neutral"-Rating in diesen verschiedenen Kategorien.