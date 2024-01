Wie stabil ist Münchener Rück wirklich?

Die Münchener Rück hat eine Dividendenrendite von 3,08 Prozent, was unter dem Mittelwert von 4,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten aufgrund der Dividendenpolitik. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen jedoch von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Trotzdem wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Münchener Rück liegt bei 37,1, was als "Neutral" bewertet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 für die Münchener Rück liegt bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Münchener Rück im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,35 Prozent erzielt, was 20,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Versicherungssektor liegt die Rendite jedoch 11,42 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Münchener Rück-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Münchener Rück jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Münchener Rück-Analyse.

Münchener Rück: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...