Wie stabil ist Mt Malcolm MinesL wirklich?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Der RSI der Mt Malcolm Mines Nl liegt derzeit bei 21,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Mt Malcolm Mines Nl durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und die Kommentare auf sozialen Plattformen bezüglich Mt Malcolm Mines Nl werden als neutral bewertet, da die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Mt Malcolm Mines Nl-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Mt Malcolm Mines Nl, wobei der RSI eine überverkaufte Situation anzeigt, das Sentiment und der Buzz neutral sind, die Stimmung als ebenfalls neutral eingestuft wird und die technische Analyse auf ein schlechtes Rating hinweist. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.