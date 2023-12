Wie stabil ist MongoDB wirklich?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Mongodb auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Berichte überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Mongodb diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmungslage.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite ausgedrückt. Mongodb weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,27 Prozent für die "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche zeigt sich, dass Mongodb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 107,71 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Outperformance von +99,94 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine Rendite von 7,5 Prozent verzeichnete, liegt Mongodb mit 100,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Mongodb festzustellen war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Mongodb aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.