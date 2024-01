Wie stabil ist Mitsui Fudosan wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsui Fudosan":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mitsui Fudosan-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,99, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Analyse der RSIs für Mitsui Fudosan insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mitsui Fudosan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2935,49 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3458 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,8 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3414,26 JPY) weist eine Abweichung von +1,28 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mitsui Fudosan-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Mitsui Fudosan in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Mitsui Fudosan sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.