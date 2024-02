Wie stabil ist Mitsubishi Estate Logistics Reit Investment wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp liegt der RSI7 aktuell bei 75,76 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich derzeit auf 391920 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 359000 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 -8,4 Prozent beträgt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht hingegen bei 372060 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als neutral eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend erhält Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.