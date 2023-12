Wie stabil ist Minmetals Capital wirklich?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Minmetals Capital liegt bei einem Wert von 9 und befindet sich damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Kapitalmärkte". Somit wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwei Wochen wurde über Minmetals Capital in sozialen Medien besonders positiv diskutiert, wobei an 12 Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch aktuell sind vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Minmetals Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,42 CNH, während der Kurs der Aktie (4,78 CNH) um -11,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche konnte Minmetals Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,86 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +3,5 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Aktie sogar 6,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Minmetals Capital ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

