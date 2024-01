Wie stabil ist Minerals 260 wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Minerals betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 30 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Minerals-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,45, was darauf hindeutet, dass Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Minerals daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf Minerals haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,46 AUD für den Schlusskurs der Minerals-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,335 AUD, was einem Unterschied von -27,17 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für Minerals.