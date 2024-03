Wie stabil ist Meso Numismatics wirklich?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Meso Numismatics ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Dies ist ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung der Aktie berücksichtigt werden kann.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Meso Numismatics im Vergleich zur Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 3,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum deuten auf ein neutrales langfristiges Stimmungsbild hin. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein "Neutral"-Rating gegeben.

Der Relative Strength-Index für die Aktie von Meso Numismatics zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf verschiedenen Ebenen, basierend auf der Anleger-Stimmung, Dividendenrendite, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index.