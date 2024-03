Wie stabil ist Medios wirklich?

Die Aktie von Medios hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor (8,99 Prozent) einer Unterperformance von 16,6 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -12,57 Prozent, worunter Medios derzeit um 13,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Medios als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" von 100,88.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Medios-Aktie mit 14,8 EUR um -6,21 Prozent vom GD200 (15,78 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,01 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Medios-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.