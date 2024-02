Wie stabil ist Mayr-Melnhof Karton wirklich?

Der Aktienkurs von Mayr Melnhof Karton ist in den letzten 12 Monaten um -28,62 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -1,13 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Mayr Melnhof Karton im Branchenvergleich um -27,49 Prozent schlechter abschnitt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,13 Prozent im letzten Jahr, und Mayr Melnhof Karton lag 27,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mayr Melnhof Karton-Aktie kurz- und langfristig betrachtet eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 128,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 122,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,56 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 119,62 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +2,49 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird Mayr Melnhof Karton insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab, daher wurde dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Mayr Melnhof Karton-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis des Sentiments und des Buzz.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen hingegen eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mayr Melnhof Karton bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.