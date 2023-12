Wie stabil ist Mayr-Melnhof Karton wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Das österreichische Unternehmen Mayr Melnhof Karton wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie kurzfristig als überverkauft eingeschätzt wird, während sie auf längere Sicht als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um 14,01 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was als negativ bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur minimal darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mayr Melnhof Karton nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,41 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als neutral.

Zusammenfassend erhält Mayr Melnhof Karton gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet ist und somit als neutral eingestuft wird.

