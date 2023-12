Wie stabil ist Lifestyle China wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Lifestyle China liegt bei 47,06 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,81 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz, also starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Lifestyle China jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Lifestyle China bei 0 Prozent, was 5,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Lifestyle China als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 13,84 liegt insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 39,93 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "gut".