One Media iP Aktie: Grund zur Sorge?

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu One Media Ip überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Anzeichen dafür liefert, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von One Media Ip liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überkauft bewertet und erhält somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb die langfristige Einschätzung der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 4,25 GBP der One Media Ip-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -21,44 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Abweichung von -12,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Diese verschiedenen Analysen führen zu einer insgesamt neutralen bis schlechten Bewertung der Aktie von One Media Ip.

