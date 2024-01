Wie stabil ist Liberty Latin America Registered (A) wirklich?

Die Stimmung der Anleger bei Liberty Latin America in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führte.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Liberty Latin America zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse: Die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einer schlechten Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies und daher neutral bewertet wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liberty Latin America-Aktie der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 81, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu wurde der RSI auf 25-Tage Basis mit 49,85 bewertet, was zu einer neutralen Einstufung führte.

Die Analysten schätzen die Aktie von Liberty Latin America auf langfristiger Basis als neutral ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiv und eine neutral. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer schlechten Einstufung entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher schlechte Bewertung für Liberty Latin America auf Basis der Anlegerstimmung, des Sentiments und des Relative Strength Index. Die Analysten sind ebenfalls eher neutral eingestellt.