Wie stabil ist LianChuang Electronic wirklich?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Lianchuang Electronic wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Lianchuang Electronic in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lianchuang Electronic beträgt das aktuelle KGV 104. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Lianchuang Electronic weder unterbewertet noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Lianchuang Electronic weist eine Ausprägung von 25,75 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Lianchuang Electronic im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Lianchuang Electronic. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.