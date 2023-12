Wie stabil ist LegalZoom.com wirklich?

Die Legalzoom-Aktie wurde von insgesamt drei Analysten in den letzten zwölf Monaten bewertet. Zwei Analysten stuften die Aktie als "Gut" ein, während ein Analyst sie als "Schlecht" einstuft. Es gab keine neutralen Bewertungen. Daher liegt der Durchschnitt bei einer neutralen Bewertung. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 11,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1,86 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Legalzoom ist insgesamt negativ. Obwohl in den letzten Tagen positive Themen die Diskussionen dominierten, wird die allgemeine Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,52, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Legalzoom schwach ist. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.