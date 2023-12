Wie stabil ist Lechwerke AG wirklich?

Lechwerke wird hinsichtlich der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger als niedriger bewertet. Mit einer Dividende von 3,09 % liegt das Unternehmen 2,47 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 5,57 %, was zu der Klassifizierung "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Lechwerke in den letzten Tagen neutral. Weder positiv noch negativ gab es starke Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lechwerke-Aktie mit 82 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 94,22 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Bewertung als "Neutral".

Fundamental betrachtet hat Lechwerke ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20 auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.