Wie stabil ist Lapco wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lapco. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,58 Punkte, was bedeutet, dass Lapco derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 59,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es bei Lapco keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Lapco keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die Dividendenrendite von Lapco beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Lapco eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird Lapco auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,82 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,76 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von -11,9 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.